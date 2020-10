Pronostic Mönchengladbach Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mönchengladbach et Leipzig finissent dos à dos

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

L'affiche de la 6journée de Bundesliga met aux prises samedi le Borussia Mönchengladbach au RB Leipzig. Les deux formations sont engagées en Ligue des Champions et ont connu des fortunes diverses en milieu de semaine. Les hommes de Marco Rose ont réalisé une très belle prestation face au Real Madrid en se montrant efficaces en contre-attaque. Marcus Thuram a inscrit un doublé pour sa formation et a permis à Gladbach' de mener de deux buts. Lesont poussé en fin de rencontre pour finalement égaliser (2-2). Ce nul est le deuxième consécutif pour les Allemands, qui avaient déjà été tout proches de s'imposer à Giuseppe Meazza face à l'Inter (2-2). En Bundesliga, le Borussia s'est inclinée d'entrée à Dortmund mais est depuis invaincu. Avec 8 points au compteur, la bande à Marco Rose compte 5 points de retard sur leader, Leipzig.

L'équipe de Julian Nagelsmann a elle vécu un cauchemar à Old Trafford face à Manchester United. Puni par les(5-0), Leipzig jouera la semaine prochaine une rencontre importante face au PSG. Pour leur premier match, les Allemands avaient assuré l'essentiel face à Basaksehir (2-0). En Bundesliga, Leipzig est invaincu et occupe logiquement la tête du classement avec 13 points. Les partenaires de Poulsen ont remporté toutes leurs rencontres, sauf à Leverkusen où ils ont partagé les points. Cette rencontre entre ces deux formations engagées en Ligue des Champions assez proches en terme de niveau, et qui perdent peu (1 seule défaite respective depuis le début de saison), pourrait se conclure sur un match nul.