Pronostic Mönchengladbach Hertha Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Mönchengladbach intraitable à domicile face au Hertha Berlin !

Le Borussia Mönchengladbach réalise une excellente saison et occupe une 2place méritée en Bundesliga. Le week-end dernier, les hommes de Dieter Hecking ont réussi une très belle opération en s'imposant sur la pelouse de Schalke 04 (0-2). Gladbach possède le meilleur bilan à domicile du championnat avec 9 victoires en autant de matchs. Lors de ces succès, le Borussia a scoré 25 fois et a seulement concédé 3 buts. Impressionnants offensivement dans le sillage du duo Hazard-Pléa, Gladbach veut consolider sa place sur le podium et peut-être profiter d'un faux pas du Bayern face à Schalke. En 2019, Mönchengladbach a remporté tous ses matchs sans encaisser le moindre but. Le Hertha ne connaît pas la même réussite et vient d'ailleurs de se faire éliminer de la Coupe d'Allemagne par le Bayern. Les Berlinois ont livré une bonne prestation mais ont cédé en prolongation sur une tête de Kingsley Coman. Ce revers confirme les difficultés actuelles du Hertha qui n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs. De plus, Berlin a perdu ces 5 derniers déplacements à Gladbach. Pour ce match, nous voyons le Borussia s'imposer et confirmer sa série d'invincibilité à domicile.