Pronostic Mönchengladbach Fribourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

2

Mönchengladbach retrouve son allant à domicile face à Fribourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Gladbach - Fribourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Borussia Mönchengladbach a connu un passage difficile avec 4 matchs sans victoire dont 3 défaites à domicile. Impressionnants depuis le début de saison dans leur Borussia Park avec 9 victoires en autant de matchs, les hommes de Dieter Hecking ont ensuite largement perdu les trois dernières réceptions. Le succès obtenu à Mayence le week-end dernier a permis néanmoins au Borussia de garder sa place dans le Top 4 et de retrouver de la confiance dans cette dernière ligne droite. Chassé par Francfort et Leverkusen, Gladbach doit repartir de l’avant à domicile. Pour cela, Hecking compte sur Hazard et Pléa, plus discrets depuis plusieurs matchs après une première partie de saison énorme.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La bonne nouvelle pour le Borussia est qu’il affronte une formation de Fribourg qui a remporté un seul de ses 10 derniers déplacements et cela à Nuremberg, la lanterne rouge. La formation de Christian Streich a gagné son match à domicile face au Hertha Berlin le week-end dernier (2-1) mais reste sur 2 nuls et 2 défaites à l'extérieur en Bundesliga. Avec seulement 11 buts au compteur en déplacement, Fribourg possède l’une des plus mauvaises attaques du championnat allemand à l’extérieur. De plus, le Borussia a remporté ses 4 dernières confrontations face à Fribourg à domicile (Fribourg s’est imposé seulement une fois à Mönchengladbach au cours des 13 derniers duels). Pour cette rencontre, nous voyons Gladbach repartir de l’avant à domicile et décrocher une victoire face à Fribourg.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Mönchengladbach Fribourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !