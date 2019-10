Pronostic Mönchengladbach Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts entre Mönchengladbach et Francfort

La 9journée de Bundesliga se termine sur un duel d'équipes engagées en Europa League, le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort. Jeudi, les joueurs de Marco Rose sont allés chercher un point au bout du temps additionnel au stade Olympique de Rome, sur un penalty de Stindl (1-1). Les Allemands conservent leur chance de qualification pour les seizièmes. En Bundesliga, Gladbach' occupe la tête du classement au départ de cette 9journée. Les partenaires de Marcus Thuram se sont inclinés la semaine passée face à Dortmund (1-0) mais reste sur deux belles victoires à domicile face à Augsburg (5-1) et Dusseldorf (2-1).

Défait par Arsenal lors de la 1journée d'Europa League, Francfort s'est bien repris et a remporté les 2 matchs suivants. Cette semaine, ils se sont défaits des Belges du Standard Liège (2-1). En championnat, les joueurs d'Adi Hutter sont 8mais à seulement deux points du leader… le Borussia Mönchengladbach. Pour cette rencontre, nous voyons des buts de chaque côté, comme lors de tous les déplacements de Francfort en Bundesliga cette saison et lors des 3 dernières réceptions de Gladbach'.