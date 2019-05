Pronostic Mönchengladbach Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

La victoire de l’espoir de Dortmund à Mönchengladbach

Dans le cadre de la dernière journée de Bundesliga, les 2 Borussia s'affrontent. Ce match revêt plusieurs enjeux. D'une part, Gladbach défend sa 4place qualificative pour la Ligue des Champions et d'autre part, Dortmund a encore un mince espoir d'être champion. Les deux équipes n'ont qu'un seul objectif, s'imposer, ce qui devrait par conséquent offrir un match ouvert. Très fort à domicile pendant de longs mois, Mönchengladbach connaît en ce moment de grosses difficultés et reste sur 7 matchs sans victoire dans son stade. De mauvais augure à quelques heures d'un match décisif. De plus, Gladbach a perdu ses trois dernières confrontations à domicile face à Dortmund. De leur côté, les Marsupiaux vont jouer leur chance à fond et pourquoi pas espérer un faux pas du Bayern. L'espoir est permis et cela d'autant plus au regard de cette saison durant laquelle on a assisté à des renversements de situation inimaginables. Les hommes de Lucien Favre ont réalisé une excellente saison et vont tout faire pour finir sur une bonne note. La victoire obtenue, ils pourront avoir un regard sur le résultat du Bayern et pourquoi pas exulter. Dans un match ouvert, les attaquants du Borussia Dortmund devraient s'amuser et les Marsupiaux s'imposer.