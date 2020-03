Pronostic Mönchengladbach Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesiga

Mönchengladbach - Dortmund : un choc de Borussia avec des buts

Profitez de 120€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Gladbach - Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 25journée de Bundesliga oppose les 2 Borussia : Mönchengladbach à Dortmund. Les deux équipes se trouvent dans le haut du tableau avec une 3place pour la bande à Favre tandis que les partenaires de Pléa sont 4avec seulement 2 points de retard. Sous la direction de l'excellent Marco Rose, Gladbach’ réalise une très belle saison. L’ancien coach de Salzbourg peut compter sur ses deux français Alassane Pléa et Marcus Thuram, auteurs de 8 et 6 buts. Le dernier nommé est cependant incertain pour la rencontre. Le Borussia reste sur 5 matchs sans défaite et vient de s’imposer à Augsbourg le week-end dernier dans une rencontre riche en buts (2-3).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund a une semaine chargée et s’apprête à affronter le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En Bundesliga, les Marsupiaux viennent de remporter leurs 3 dernières rencontres et sont toujours dans le coup pour le titre, avec seulement 4 points de retard sur le Bayern. Pour ce match, Favre comptera sur sa dernière pépite, le buteur norvégien Haaland, buteur à 9 reprises depuis son arrivée. L’ancien de Salzbourg s’est parfaitement adapté au club et apporte du poids offensivement à une équipe qui n’en manquait pourtant pas. Cette rencontre entre les deux Borussia s’annonce spectaculaire et il ne serait pas étonnant de voir plusieurs buts, comme lors des 5 derniers matchs de Gladbach’ où plus de 2 buts ont été marqués à chaque fois (Dortmund a scoré au moins 1 fois sur ses 17 derniers matchs). Pour cette affiche, nous partons donc sur le pari "Plus de 2,5 buts".- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(168€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Monchengladbach Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !