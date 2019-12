Pronostic Mönchengladbach Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts dans ce duel au sommet entre Mönchengladbach et le Bayern !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Après 14 journées de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach occupe la tête du classement. Grand favori au titre, le Bayern, n'est lui que quatrième. La Bundesliga n'a jamais été aussi ouverte avec les deux grands prétendants au titre que sont le Bayern et Dortmund respectivement 4et 5. Le Borussia Mönchengladbach pourrait réussir un très joli coup en s'imposant face aux Munichois, et les repousser à 7 points. A domicile, Gladbach' a très mal débuté la saison avec 3 matchs sans victoire (C3 comprise). Mais depuis, les hommes de Marco Rose ont remporté toutes leurs rencontres au Borussia Park (C3 incluse). Lors de ces 6 succès, les deux équipes ont à chaque fois marqué. Dans cette formation, on retrouve Marcus Thuram, en grande forme, auteur de sa 6réalisation face à Fribourg, et Alassane Pléa (4 buts). Le début de saison non convaincant du Bayern a poussé le club à se séparer de Niko Kovac. Les Bavarois, sous les ordres désomrais de Flick, ont ensuite facilement remporté les 4 rencontres suivantes en inscrivant 16 buts pour aucun encaissé. Comme souvent, le buteur Polonais Robert Lewandowski s'est signalé avec 7 buts lors de ces rencontres. Mais le week-end dernier, le Bayern a connu une déconvenue à domicile face au Bayer Leverkusen dans un match à buts (1-2), qui prouve que le club ne s'est pas encore totalement remis. Les Bavarois ont une très belle opportunité d'effectuer un rapprochement au classement général. Disputé entre 2 des 3 meilleures attaques de Bundesliga, ce match face à Gladbach' s'annonce ouvert et nous voyons des buts de chaque côté, comme souvent dans ce championnat allemand qui nous régale la plupart du temps.