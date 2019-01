Pronostic Mönchengladbach Augsbourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Mönchengladbach intraitable à domicile face à Augsbourg

Troisième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach réalise une excellente saison. Le Borussia dispose avec Alassane Pléa et Thorgan Hazard d'un duo virevoltant et efficace (10 buts pour le Français et 9 pour le Belge). La formation de Dieter Hecking reste d'ailleurs sur un excellent succès à Leverkusen (1-0). Gladbach' est surtout très impressionnant à domicile où ils ont remporté toutes leurs rencontres de championnat cette saison (avec 23 buts inscrits pour seulement 3 encaissés). Toutes les victoires acquises au Borussia Park l'ont été avec au moins deux buts d'écart. Le Borussia reçoit une formation d'Augsbourg à la lutte pour le maintien. Actuellement 15e, Augsbourg est toujours sous la menace de Stuttgart. Les partenaires de l'international islandais Finnbogason sont sur une terrible série de 9 matchs sans victoire. Leur dernier succès remonte à leur déplacement chez l'avant-dernier Hanovre, en octobre.