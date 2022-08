Pronostic Monaco Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco passe la vitesse supérieure face à Troyes

Auteur d’une fin de saison canon, Monaco a souvent du mal en début de championnat. Le club du Rocher nous le prouve une nouvelle fois puisqu’après 4 journées disputées, l’ASM ne s’est imposé qu’une seule fois en déplacement sur la pelouse de Strasbourg (2-1). Tenu en échec par Rennes (1-1), le club monégasque a ensuite été surclassé par le Racing Club de Lens à Louis II (1-4). Néanmoins, les hommes de Philippe Clement ont parfaitement réagi en tenant tête au Paris Saint Germain dimanche soir (1-1). Opportuniste grâce à Volland, Monaco a ensuite bénéficié d’un brin de réussite puisque le club de la capitale a heurté à 3 reprises les montants. A noter, la prestation XXL de Camara au milieu de terrain. La recrue arrivée de Salzbourg a parfaitement compensé le départ d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. La mauvaise nouvelle de la soirée est venue du buteur allemand Volland, sorti blessé après son but. Clement dispose cependant de plusieurs solutions pour compenser cette indisponibilité en incorporant l’une de ses recrues, le Japonais de Liverpool Minamino ou plus vraisemblablement le Suisse arrivé de Gladbach’ Embolo. Après avoir manqué la qualification en Ligue des Champions, l’ASM doit lancer sa saison avec la réception d’une modeste équipe troyenne.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, l’ESTAC fait partie des formations pressenties pour finir dans les 4 dernières du classement et donc d’être reléguées. L’intersaison a été marquée par des problèmes entre les joueurs et le coach Bruno Irles. Ces tensions expliquent certainement le mauvais départ troyen avec 3 revers lors des 3 premières journées face à Montpellier (3-2), Toulouse (0-3) et Lyon (4-1). En revanche, les Aubois se sont relancés le week-end dernier à domicile en disposant brillamment d’Angers (3-1). Porté par son nouveau duo Lopes – Ripart, l’ESTAC a décroché 3 points importants qui lui ont permis de sortir de la zone de relégation. Au niveau du recrutement, outre l’ancien Monégasque Lopes, Troyes s’est définitivement attaché les services du Canadien Ugbo, auteur d’un prêt concluant. Revigoré par sa prestation au Parc des Princes, Monaco devrait lancer sa saison en prenant le meilleur sur une équipe troyenne qui joue dans une autre catégorie.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !