Pronostic Monaco Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco, la passe de Troyes

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, Monaco vit un exercice plus compliqué mais peut toujours croire en ses chances dans la course aux places européennes. Actuellement, la formation monégasque occupe la 6place avec 4 points de retard sur Nice qui est juste devant, et 6 sur le podium de la Ligue 1. Les hommes de Philippe Clement ont toujours la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions mais vont devoir réaliser une dernière ligne droite canon. Depuis l'arrivée de l'entraineur belge, l'ASM n'avait pas réussi à gagner deux matchs consécutifs, c'est désormais chose faite. En effet, le club de la principauté a tout d'abord surclassé le Paris Saint-Germain à Louis II (3-0) avec un très bon Ben Yedder. Ensuite, lors de la dernière journée, les Monégasques sont allés s'imposer à Metz (1-2). Monaco avait pris l'ascendant grâce à l'inévitable Ben Yedder, qui domine le classement des buteurs de Ligue 1 devant Mbappé. Comme souvent, le club du Rocher a perdu de sa concentration en encaissant un but messin. Rentré en cours de match, Boadu a fait la différence pour offrir les 3 points à son équipe. Ce but devrait faire du bien au Batave décevant depuis son arrivée l'été dernier. Monaco est désormais déterminé à remporter un troisième match consécutif mais devra se méfier de l'ESTAC. En effet, Troyes est sur une excellente dynamique de 5 rencontres sans la moindre défaite. Cette bonne série a permis aux Troyens de remonter à la 15place avec 5 points d'avance sur la relégation. Le week-end dernier, les hommes de Bruno Irles sont allés arracher un succès très important face à Reims, dans un derby. Longtemps tenu en échec par des Champenois pourtant en infériorité numérique, Troyes a fait la différence sur sa dernière action grâce à une réalisation de Rippart. L'ancien Nîmois permet à sa formation de prendre quelques points d'avance sur la relégation. Relancé et possédant d'un très bel effectif porté par un Ben Yedder en forme, Monaco devrait se sortir du piège troyen et remporter un troisième match consécutif.