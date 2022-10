Pronostic Monaco Trabzonspor : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco se relance contre Trabzonspor

Monaco a débuté sa saison avec les barrages de la Ligue des Champions, où il s'est fait sortir dès son entrée en lice par le PSV Eindhoven. Rebasculé en Europa League, le club du Rocher est allé accrocher un succès difficile sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade (0-1) avant de se faire surprendre à domicile par Ferencvaros (0-1). Dans cette poule très ouverte, l'ASM se trouve actuellement en seconde position avec 3 points de retard sur la formation hongroise mais possède le même total que la formation turque. Cette double confrontation face à Trabzonspor s'annonce importante dans l'optique de la qualification. Après avoir connu un départ laborieux en Ligue 1, les hommes de Philippe Clement semblent avoir retrouvé leur rythme avec 4 victoires consécutives. En effet, les Monégasques viennent de dominer Nice, Lyon, Reims et le week-end dernier le FC Nantes. Contre les Canaris, le club de la Principauté est parti pied au plancher en inscrivant deux buts dans les 7 premières minutes. Au final, l'ASM s'est imposé facilement (4-1) avec un triplé de Ben Yedder qui retrouve progressivement son efficacité. Au rayon des bonnes nouvelles, Philippe Clement peut compter sur la bonne forme des Embolo, Golovin et Diatta mais aussi sur le retour de Kevin Volland, présent sur le banc dimanche dernier.

En face, Trabzonspor a remporté le championnat de Turquie l'an passé en dominant le Fenerbahce. Contraint de passer par les barrages de la Ligue des Champions, le club turc a connu le même sort que l'AS Monaco avec une élimination dès son entrée en lice par le FC Copenhague. Rebasculé en Europa League, Trabzon' s'est incliné lors de la 1journée sur la pelouse de Ferencvaros (3-2) alors que les Hongrois s'étaient rapidement retrouvés en infériorité numérique. Ensuite, le club turc s'est repris en dominant l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1) avec des réalisations du slovaque Hamsik et de Trezeguet. Au niveau national, Trabzonspor est dans le coup pour le titre car malgré sa 5e place il n'accuse qu'un point de retard sur Basaksehir. Les joueurs d'Abdullah Avci sont sur une série de deux victoires consécutives face à Gaziantep et Kayserispor. Cette équipe est composée de plusieurs éléments qui ont joué dans dans des très grands championnats européens comme le Slovaque Hamsik, l'Egyptien Trezeguet, le Grec Bakasetas, le Danois Stryger Larsen ou le Turc Yazici. En regain de forme depuis quelques semaines, l'AS Monaco devrait pouvoir se relancer lors de la réception de Trabzonspor.