Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Monaco et Toulouse !

Pour son retour à la tête de l'AS Monaco, Leonardo Jardim a vu son équipe s'incliner mercredi aux tirs aux buts en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp (2-2). Le coach portugais a cependant des motifs de satisfaction, comme la prestation de la nouvelle recrue Gelsons Martins, très présent sur le front de l'attaque. Jardim a aussi vu un Golovin, généreux dans ses efforts (offensifs et défensifs) récompenser par un but. Comme souvent cette saison, le club Princier a été victime de ses erreurs défensives. La première fut celle de William Vainqueur, auteur d'un tacle non maîtrisé sur Thuram, et logiquement sanctionné d'un carton rouge. Ensuite, les erreurs cumulées de Badiashile et Glik sur le premier but des Guingampais ont redonné l'espoir aux Bretons dès l'entame de la 2période. Jardim est conscient que son équipe doit marquer pour ne pas se faire punir sur les erreurs de sa défense. Intéressante face à Guingamp, l'attaque monégasque va en plus récupérer Falcao, suspendu en Bretagne. Toulouse arrive sans pression à Monaco, avec un matelas de 8 points d'avance sur la relégation mais sans doute déjà trop loin des places européennes. Le TFC, qui reste sur quatre matchs sans défaite, peut donc aborder ce match l'esprit libéré. Avec Gradel, Dossevi, Sanogo ou Leya Iseka, Toulouse a les joueurs pour profiter des errances de la défense monégasque. A l'extérieur, les Toulousains ont su marquer sur leurs 4 derniers matchs. Pour cette rencontre, nous misons sur le pari les 2 équipes marquent, pari qui est passé sur 6 des 7 dernières rencontres de l'AS Monaco.