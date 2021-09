Pronostic Monaco Sturm Graz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco à la relance face au Sturm Graz

Arrivé en début de saison dernière, Niko Kovac a réalisé une excellente première saison en Ligue 1. Sous sa houlette, l'AS Monaco a fini en 3position du championnat. Le départ laborieux des Monégasques leur a certainement empêché de jouer le titre. En effet, le club du Rocher avait été incroyable à partir de la mi-décembre, ne concédant que deux défaites face à Strasbourg et Lyon. Durant le mercato estival, la formation monégasque a recruté plusieurs éléments avec l'ailier allemand Jakobs, le buteur néerlandais Boadu et le portier bavarois Nubel. A l'heure actuelle, aucun de ces joueurs ne s'est réellement montré à son avantage, ce qui explique en partie l'entame délicate des partenaires de Ben Yedder. En Ligue 1, l'ASM affrontait l'Olympique de Marseille le week-end dernier et s'est une nouvelle fois inclinée (0-2) face à la fougue des Phocéens, après avoir battu Troyes lors de l'avant-dernière journée (1-2). A l'heure actuelle, Monaco occupe seulement la 16place et espère se relancer dans cette Europa League. Contraint de disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, les Monégasques avaient battu deux fois le Sparta Prague mais s'étaient inclinés de peu contre le Shakhtar Donetsk.

La saison dernière, le Sturm Graz a fini en troisième position du championnat autrichien derrière Salzbourg et le Rapid Vienne. Sur ce début d'exercice, le Sturm Graz se trouve en deuxième position derrière l'intouchable Salzbourg. Les hommes d'Ilzer affichent un bilan de 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Pour intégrer la phase de poule de C3, les Autrichiens ont disputé un barrage contre les modestes Slovènes de Mura (5-1 en cumulé). Le duo composé par Sarkaria et Yeboah s'est montré intéressant puisque chaque joueur compte 4 buts et une passe décisive. A domicile, Monaco devrait se relancer face à une formation largement à sa portée.