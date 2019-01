Pronostic Monaco Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Des buts de chaque côté entre Monaco et Strasbourg !

L'AS Monaco a plutôt bien lancé son année 2019 avec des qualifications en Coupe de France et en Coupe de la Ligue et deux nuls en Ligue 1. Le week-end dernier, le club princier a évolué à Marseille avec ses recrues Naldo et Fabregas et ont ramené un excellent nul (1-1). Au milieu de semaine, les Monégasques ne pouvaient pas aligner leurs nouveaux joueurs (non qualifiés pour ce match de retard) ont signé un nouveau nul à buts face à Nice (1-1). Benaglio a arrêté un penalty de Sant-Maximin en fin de match, et a compensé sa faute de main effectuée au Vélodrome. La rentrée en jeu de Falcao, qui a touché le poteau, a été encourageante. Comme Monaco, Strasbourg est invaincu en 2019 et vient de confirmer en s'imposant à Grenoble en Coupe de France en prolongations, avec une équipe B. Qualifiés dans les 2 coupes, les Alsaciens sont 7 du classement et possèdent la 3 attaque de Ligue 1. Les hommes de Laurey restent sur une précieuse victoire à Toulouse en championnat et comptent profiter des largesses de la défense monégasque (plus mauvaise défense à domicile). Pour cela, le RCS peut s'appuyer sur Jonas Martin, rayonnant au milieu depuis le début de saison, et sur Ludovic Ajorque, buteur lors de ses 2 derniers matchs. Pour cette rencontre, nous voyons logiquement un match ouvert avec des buts de chaque côté.