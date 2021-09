Pronostic Monaco Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enfonce Saint-Etienne

L’AS Monaco a réalisé une excellente saison dernière en terminant en 3e position. Contraints de disputer les tours préliminaires de la ligue des Champions, les Monégasques se sont inclinés lors des barrages face au Shakhtar. Cette contre-performance est dans la lignée du début de saison du club princier en Ligue 1. En effet, après 6 journées, Monaco pointe seulement en 14position avec 13 points de retard sur le PSG et 8 sur l’OM, qui a un match de retard à disputer. Les hommes de Kovac se sont seulement imposés sur la pelouse de Troyes, promu cette saison (1-2) grâce à un doublé de Sofiane Diop. Battus par Lorient, Lens et Marseille, les Monégasques ont relevé la tête en Europe League en dominant le Sturm Graz. Le week-end dernier, Monaco effectuait le court déplacement à Nice pour le derby. Bien partie, l’équipe monégasque menait à la mi-temps grâce à Golovin, mais a ensuite subi le réveil des Niçois en 2période. Néanmoins, les hommes de Kovac sont parvenus à accrocher un point grâce à Ben Yedder sur penalty, tandis que Gouiri ratait la cible pour les Aiglons. Entré en cours de match, la recrue batave Boadu a raté un face à face avec Benitez en toute fin de rencontre mais Sofiane Diop a encore été très remuant. Ce nul encourageant (2-2) chez une équipe qui n'avait encore pas pris de but cette saison devrait lancer la saison de Monaco en Ligue 1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la situation est encore plus délicate puisque l’AS Saint Etienne se trouve déjà dans la zone de relégation. Après avoir signé 3 matchs nuls d’entrée face à Lorient, Lens et Lille, les Verts viennent d’enchainer 3 revers consécutifs face à Marseille, Montpellier et Bordeaux. Face aux Girondins, les Stéphanois ont dominé mais ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces (défaite 1-2). Ce résultat est rageant pour l’ASSE qui était parvenue à égaliser par Khazri en fin de rencontre, mais qui a craqué en toute fin de match. Pas aidé par l’arbitrage et la VAR dans ce match, les Stéphanois se sont montrés brouillons dans le dernier geste. Cette semaine, Sainté a deux rencontres difficiles à disputer face à l’AS Monaco et l’OGC Nice. L’an passé, dans une situation identique, les Verts étaient parvenus à prendre un point lors de leur déplacement en Principauté (2-2), mais depuis samedi les hommes de Puel semblent avoir pris un coup au moral après leur revers face à Bordeaux. Suite à leur prestation encourageante à Nice, Monaco devrait s’imposer face à des Stéphanois dans le dur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(620€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !