Pronostic Monaco Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Monaco et Saint-Etienne

L'AS Monaco reçoit l'AS Saint-Etienne au Stade Louis II dans le cadre de la 17journée de Ligue 1. Les Monégasques sortent de deux saisons compliquées où ils ont dû lutter pour leur maintien. Pour ce nouvel exercice, le club du Rocher se comporte mieux et pointe en 7e position avec 2 points de retard sur la quatrième place occupée par l'Olympique de Marseille. Les hommes de Niko Kovac ont connu un bonne période avec 4 succès consécutifs face à Bordeaux, Nice, Paris et Nîmes. Les partenaires de Wissem Ben Yedder ont ensuite vécu un passage à vide avec trois défaites de rang face à Lille, Marseille et Lens. Humilié à Louis II par les Sang et Or (0-3), les Monégasques se sont repris face à Dijon le week-end dernier (1-0). Kevin Volland, le buteur arrivé de Leverkusen, a signé sa 6réalisation de l'année face à la lanterne rouge dijonnaise.

De son côté, l'AS Saint-Etienne est engagé dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Claude Puel ont connu une terrible série de 7 revers de rang, mais se sont depuis repris. En effet, les Stéphanois viennent d'aligner 5 rencontres sans la moindre défaite qui leur permet de compter 5 points d'avance sur la relégation. En revanche, les Verts connaissent des difficultés pour s'imposer puisqu'ils viennent de signer 4 nuls lors des 5 derniers matchs. Victorieux à Bordeaux la semaine passée (1-2), Saint-Etienne n'a pas été en mesure de s'imposer face à des Nîmois largement à leur portée dans un nouveau match à buts (2-2). La bande à Puel a montré de meilleures dispositions sur le plan offensif mais se montre toujours aussi fébrile défensivement. Pour ce match de mercredi soir, on devrait voir les deux équipes marquer comme lors des 2 derniers matchs de l'ASSE.