Pronostic Monaco Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Trois à la suite pour Monaco à Louis II face à Rennes !

Monaco a vécu une saison dernière catastrophique à la fin de laquelle ils ont dû leur maintien au recrutement opéré lors du mercato hivernal et à la faiblesse des équipes reléguées. Cette année, le club princier voulait repartir sur des bases saines mais a de nouveau mal démarré son championnat. Néanmoins, ces dernières semaines, les Monégasques ont montré de bonnes choses et notamment à domicile avec deux belles victoires face à Nice (4-1) et Brest (3-1). Le départ de Falcao a été parfaitement compensé par le duo Ben Yedder – Slimani. Tous deux intenables depuis leurs arrivées l'attaquant tricolore a inscrit 6 buts et l'Algérien en a inscrit 4 (+ 6 passes décisives). Les Monégasques affrontent une formation également décevante, le Stade Rennais, qui plus est sur une mauvaise dynamique. Après une très belle saison passée et un bon début de nouvel exercice, la machine rennaise s'est enrayée et les hommes de Stéphan n'ont plus renoué avec la victoire depuis 8 matchs (4 nuls, 4 défaites). Les Rennais se sont montrés ambitieux lors du mercato en signant notamment Raphinha pour plus de 20 millions d'euros, mais l'ex du Sporting ne s'est toujours pas adapté au jeu breton et est malade sur cette fin de semaine (Jonas Martin est lui blesssé). Sur ce match, une formation monégasque en regain de forme au Louis II pourrait rendre le dessus sur des Rennais en mal de victoire.