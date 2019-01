Pronostic Monaco Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Rennes peut réussir un coup à Monaco !

Relégable en Ligue 1, l'AS Monaco a réussi à se qualifier pour les 1/16de finale de la Coupe de France en dominant Canet-Roussillon (1-0), mais le contenu a été de nouveau médiocre. Thierry Henry n'a pas hésité à titulariser la nouvelle recrue l'expérimenté Naldo en défense centrale pour épauler une formation très jeune, à l'image du jeune milieu de terrain espagnol Navarro (16 ans) entré en seconde mi-temps. Outre la qualification, le retour du meilleur monégasque la saison passée, Rony Lopes, est la très bonne nouvelle de 2019 pour l'ancien Gunner. En manque de compétition, Lopes devrait jouer de nouvelles minutes pour être prêt pour l'objectif majeur du club : le maintien en L1. Cette saison, le club princier n'a remporté qu'un seul match à domicile, et ce, face à Lorient, équipe de seconde division. Les Rennais arrivent en principauté pour rééditer la performance de fin octobre où ils s'étaient imposés à Louis II (2-1). En pleine confiance depuis l'arrivée de Julian Stephan, les Bretons ont enchaîné 6 matchs sans défaite (5 victoires et 1 qualification en Coupe de France). Pour leur dernier match, les Rennais ont su remonter un retard de deux buts face aux Brestois et se qualifier pour les 1/16e de coupe de France lors des tirs aux buts. Qualifiés dans toutes les compétitions auxquelles ils participent, les Bretons veulent profiter des errances monégasques pour se qualifier en demi-finale.