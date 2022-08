Pronostic Monaco Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco - Rennes : Pas de vainqueur dans un match animé

La saison est à peine commencée que l'AS Monaco a déjà connu une grosse désillusion cette semaine. Comme elle l'avait été l'an dernier par le Shakhtar Donetsk en barrages, cette équipe de la Principauté a été sortie dès son entrée en lice dans les qualifications pour la Ligue des Champions en s'inclinant mardi soir sur le terrain du PSV Eindhoven (3-2) après avoir été tenue en échec à l'aller la semaine dernière (1-1). Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes de Philippe Clement ont été défaits au terme des prolongations qui pourraient bien leur rester dans les jambes et dans les têtes. Pourtant, au niveau du jeu, les Monégasques ont affiché de belles choses. Que ce soit lors de leur victoire à Strasbourg la semaine dernière lors de la 1ère journée de Ligue 1 (1-2) ou même cette semaine lors de leur déplacement aux Pays-Bas.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L'ASM n'aura cependant pas le loisir de pouvoir se lamenter sur son sort puisqu'elle reçoit déjà samedi une assez belle équipe rennaise qui est appelée à jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. 4du championnat l'an dernier, les Bretons ont su conserver, pour le moment, leurs meilleurs éléments et ont même eu l'occasion de se renforcer avec les arrivées de Mandanda, de Theate ou Rodon notamment. Battus contre le court du jeu la semaine dernière à la maison, les Rouge et Noir se doivent déjà de réagir pour ne pas prendre trop de retard d'entrée au classement. S'ils ne sont pas encore au top collectivement, ils pourraient tout de même parvenir à tenir en échec une équipe monégasque sans doute fatiguée. Ces deux équipes portées vers l'avant pourraient offrir une prestation assez sympathique à suivre, durant laquelle les deux attaques devraient s'illustrer.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Monaco Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !