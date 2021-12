Pronostic Monaco Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco - Rennes avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Monaco et Rennes met aux prises deux formations qui ont réalisé une très belle fin de saison dernière, qui leur avait permis de se qualifier pour les compétitions européennes. Sur leur lancée, les deux équipes françaises ont réalisé une excellente phase de poule dans leurs compétitions respectives, puisque l’ASM et Rennes sont qualifiés pour les 8de finale de l’Europa League et de la Conference League. En revanche, le club de la Principauté ne connaît pas la même réussite en Ligue 1, où les Monégasques occupent seulement la 8e place avec 5 points de retard sur le podium, occupée par Rennes. Cet affrontement face aux Bretons pourrait permettre aux hommes de Kovc d’effectuer un rapprochement au classement général. En regain de forme lors des dernières semaines, le club du Rocher s’est en revanche incliné lors de la dernière journée face à la puissance du PSG (2-0) et d’un Kylian Mbappé, qui a continué de progresser depuis son départ de la Turbie. Le week-end dernier, un doublé de Wissam Ben Yedder contre le Red Star a offert à l’ASM la qualification pour le prochain tour de Coupe de France (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais est l’une des grandes satisfactions de la 1re partie de saison. En plus de leur parcours européen qui les a vu devancer Tottenham, les hommes de Bruno Génésio sont actuellement sur le podium de la Ligue 1 avec 14 points de retard sur le PSG et un seul sur l’OM. La formation bretonne a la particularité d’être à l’heure actuelle la seule à s’être imposée contre le club parisien en Ligue 1 cette saison. Les arrivées de Laborde (11 buts toutes compétitions confondues), Majer ou Santamaria sont venus renforcer un effectif qui comptait déjà d’excellents éléments. Facile vainqueur de l’AS Saint-Etienne (0-5), le Stade Rennais s’est ensuite fait surprendre à domicile par une équipe niçoise qui vise le podium (1-2). Le week-end dernier, Rennes s’est imposé face à Lorient (1-0) dans l’unique affiche des 32es de finale de Coupe de France entre Ligue 1. Entre deux équipes capables de marquer à tout moment, ce choc face à Monaco s’annonce agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 9 derniers affrontements entre les 2 équipes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !