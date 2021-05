Pronostic Monaco Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco – Rennes : les 2 équipes marquent

Lancé dans la course au podium, l'AS Monaco doit disputer deux matchs compliqués lors des 2 dernières journées face au Stade Rennais et contre le Racing Club de Lens. Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle, le club de la Principauté est cependant toujours menacé par l'Olympique Lyonnais pour la 3place. En effet, les hommes de Niko Kovac ne comptent qu'une longueur d'avance sur ceux de Rudi Garcia. Lors des derniers mois, les Monégasques ont quasiment réussi un parcours sans faute ne concédant la défaite qu'à deux reprises, sur la pelouse de Strasbourg et à domicile face à l'OL (2-3). Monaco a su réagir suite à la déconvenue subie face aux Lyonnais en s'imposant à Reims le week-end dernier. Bien servi par le capitaine Ben Yedder, le jeune Belge Matazo a inscrit le seul but de la rencontre (0-1). La bande à Kovac n'a pas le choix et doit remporter ses deux prochaines rencontres face à des candidats à la 5place. En milieu de semaine, Monaco s'est qualifié pour la finale de la coupe de France en dominant Rumilly (5-1) et retrouvera le PSG. De son côté, le stade Rennais a rebondi depuis l'arrivée de Bruno Génésio. L'ancien technicien lyonnais a permis au club breton de se relancer et d'être dans le coup pour la course à la 5place. En effet, à 2 journées de la fin, Rennes ne compte qu'un seul point de retard sur l'OM et le Racing Club de Lens. Pour espérer décrocher cette place tant convoitée, la formation bretonne va devoir s'imposer en Principauté. Surpris à Bordeaux (1-0), où le champion du Monde N'Zonzi a été expulsé très tôt dans le match, le club rennais s'est ensuite repris en obtenant un nul mérité face au PSG (1-1) grâce à une réalisation de Guirassy. Cette opposition entre deux formations qui finissent très bien et doivent tout mettre en œuvre pour s'imposer devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors des 8 dernières confrontations entre ces 2 équipes.