Pronostic Monaco Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco retrouve la victoire face à Reims !

L'AS Monaco reste sur deux résultats décevants. Tout d'abord face à Caen, les Monégasques sont passés complètement à côté de leur match (défaite 1-0). Et ensuite sur la pelouse du Roudourou, où ils ont pêché dans la finition (match nul 1-1). En Bretagne, le club princier a été sauvé par un but de Jovetic dans les derniers instants. Du fait de ses 2 matchs, la bande à Jardim n'a toujours pas validé son maintien et se doit de prendre rapidement 3 points pour ne pas laisser d'espoir aux poursuivants. Le coach portugais a retrouvé un effectif riche en qualité et en quantité cet hiver. Déçus par leur dernière prestation à Louis II, les Monégasques vont vouloir triompher d'une solide équipe rémoise. Mis à part son dérapage face à Caen, l'ASM reste sur 3 victoires et 1 nul à domicile. Les partenaires de Cesc Fabregas affrontent le promu rémois au meilleur des moments. Impressionnants durant de longues semaines, Reims connaît plus de difficultés depuis quelques semaines, s'étant imposé une seule fois au cours des 5 dernières rencontres. Pour leur dernière sortie, les champions de Ligue 2 en titre ont coulé à Strasbourg (4-0). A domicile, Monaco pourrait retrouver le plaisir de la victoire face à Reims.