Pronostic Monaco Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco Champagne face à Reims

L'AS Monaco est lancée dans la course aux places européennes. Sixième de ligue 1, le club de la principauté accuse 4 points de retard sur Strasbourg, 4e, et 7 sur l'OGC Nice, 3. Les Monégasques ne désespèrent pas de revenir se mêler dans la lutte pour le podium, comme ils l'avaient fait la saison passée. L'arrivée de Philippe Clement a solidifié le club du Rocher qui n'a perdu qu'une seule fois qu'il a pris les rênes de l'équipe, face à Montpellier (3-2) dans un match où l'ASM aurait mérité mieux. Tenu en échec par Lorient (0-0) au Stade Louis II, Monaco voulait profiter de son déplacement à Bordeaux dimanche dernier pour repartir de l'avant. Très entreprenants lors de cette rencontre, les partenaires de Ben Yedder se sont retrouvés menés contre le cours du jeu face aux Girondins. Ensuite, l'excellent Tchouameni a été sévèrement expulsé pour deux cartons jaunes. Malgré son infériorité numérique, le club du Rocher est revenu au score grâce au très bon coaching de Philippe Clement avec l'entrée payante de Gelson Martins. Monaco n'a plus de temps à perdre et doit prendre des points pour se replacer parmi les places européennes.

En face, Reims dispute un autre championnat, celui du maintien. Actuellement, les Rémois comptent un petit matelas d'avance sur le premier relégable, avec 6 unités d'avance. Le retour en forme des mal classés oblige Reims à ne pas baisser la garde. Les hommes d'Oscar Garcia l'ont compris et ont pris des points lors de leurs deux dernières réceptions face à Bordeaux (5-0) et face à Brest (1-1). En déplacement en revanche, le club champenois est nettement moins performant et reste sur deux revers face au Paris Saint-Germain (4-0) et contre Nantes (1-0). Lors des 3 derniers matchs disputés loin de ses bases, Reims n'a pas inscrit le moindre but. De plus, les Rémois seront très diminués pour ce match avec notamment la suspension de son capitaine Abdelhamid et la blessure de sa pépite Ekitike. A domicile et porté toujours par Ben Yedder (21 buts toutes compétitions confondues cette saison), Monaco devrait faire le taf face à Reims.