Pronostic Monaco PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG fait le job face à Monaco !

La 15journée de Ligue 1 se termine par une très belle affiche entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Les Monégasques ont vécu une saison dernière galère et ont évité de justesse la relégation. Le club princier a connu un nouveau départ tumultueux puis a semblé se reprendre progressivement. A domicile, Monaco a remporté ses 5 dernières rencontres face à Nice, Brest, Rennes, Marseille (coupe de la Ligue) et Dijon mais, en déplacement, les Monégasques restent sur des défaites à Saint-Etienne (1-0) et à Bordeaux (2-1). Les Monégasques ont de plus vu un nouveau joueur être expulsé face aux Girondins, Slimani, qui sera donc absent face au PSG. Un problème lorsqu'on sait l'apport offensif de l'international algérien et sa complémentarité devant avec Ben Yedder.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG s’est assuré de terminer en tête de son groupe en Ligue des Champions en ramenant un nul heureux de Madrid. Dominés par le Real, les Parisiens peuvent s’estimer chanceux d’avoir accroché un point. Mbappé et Sarabia ont répondu au doublé de Benzema. Neymar, remplaçant au coup d’envoi, devrait être titulaire à Monaco et parfaire sa condition physique. Le club parisien a quasiment retrouvé l’intégralité de son effectif, mais Tuchel devrait ménager Marquinhos pour ce match. Les Parisiens ont été plutôt décevants lors des dernières journées et se doivent de réaliser une prestation de premier plan face à un adversaire qu'il a battu 9 fois sur les 9 dernières confrontations. Le PSG devrait s’imposer dans ce choc et consolider sa première place.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !