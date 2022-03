Pronostic Monaco PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 (Dépose 100€ et Mise avec 200€)

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Nos paris sur Monaco PSG

Monaco n'a pas réussi sa mue

Le PSG tente de relever la tête

Petit Hibou revient de suspension

Les compo probables :

Paris poursuit sa rédemption

Auteur d'une excellente saison l'an passé, Monaco n'est pas du tout dans les mêmes dispositions à l'heure actuelle. En effet, le club du Rocher doit se contenter d'une modeste 8place en Ligue 1 avec 9 points de retard sur le podium et 6 sur le dernier strapontin qualificatif pour l'Europe. La formation monégasque a surpris tout son monde lors de la trêve hivernale en licenciant Niko Kovac, qui avait réalisé un bon travail jusque-là malgré une légère baisse de régime lors des derniers mois. Philippe Clement est arrivé pour succéder au Croate mais n'est toujours pas parvenu à imposer sa patte sur le jeu de son équipe. En plus du classement moyen de son équipe en L1, le Belge déplore des récentes éliminations en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes et lors des 8se de finale de l'Europa League face à Braga. Battu au Portugal la semaine passée, Monaco n'a pas pu renverser la vapeur ce jeudi, se contentant d'un match nul à domicile (1-1). En championnat, la bonne humeur n'est pas non plus de mise puisque l'ASM n'a remporté qu'une seule rencontre lors des 5 dernières journées disputées au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. La semaine passée, les joueurs du Rocher ont perdu des points chez à un adversaire direct pour l'Europe, Strasbourg (1-0).Le Paris Saint-Germain a évidemment vécu des heures difficiles suite à son élimination de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Le manque de combativité et de réaction des Parisiens à partir du moment où le club a encaissé son premier but au Bernabeu a fortement agacé les supporters franciliens. Ces derniers ont accueilli froidement leurs joueurs et ont même sifflé Messi et Neymar tout au long de la rencontre remportée la semaine passée face à Bordeaux (3-0). L'un des rares épargnés fut Kylian Mbappé, une nouvelle fois buteur face aux Girondins sur une sublime passe de Wijnaldum. Ce large succès a permis à Paris de consolider sa place en tête de la Ligue 1 avec 15 points d'avance sur Marseille. Dans une atmosphère monégasque peut-être plus sereine pour eux, les hommes de Pochettino voudront faire oublier les sifflets et terminer la saison sur une note positive. A l'Aller, le PSG s'était imposé 2-0 au Parc face à Monaco.Hormis Diatta et Fabregas, Clement dispose de l'ensemble de son effectif avec les Ben Yedder, Tchouameni, Volland ou Martins. Ce n'est pas pour autant que Monaco tourne bien. Jeudi, c'est quasiment l'équipe-type qui était aligné face à Braga. Pour ce déplacement en principauté, Pochettino retrouve l'un de ses cadres, Marco Verratti, qui a purgé son match de suspension. En revanche, Sergio Ramos et di Maria restent a priori blessés.: Nübel - Sidibé, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Golovin, Fofana, Tchouaméni, Diop - Ben Yedder, Volland.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Danilo, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.Si le PSG a déçu une fois de plus en C1, il s'est repris directement et semble avoir envie de bien finir pour se faire pardonner sa saison sans saveur. Récemment, Monaco a connu plusieurs désillusions face à des équipes luttant pour le maintien avec des nuls face à Bordeaux et Lorient pour un revers contre Reims. Cette dernière défaite est symbolique des difficultés actuelles des partenaires de Ben Yedder qui avaient quasiment offert la victoire à leur adversaire avec un but contre leur camp et une expulsion. Pour cette affiche, Paris et son trio offensif devrait prendre le dessus sur une équipe monégasque qui semble mentalement touchée et qui a joué jeudi. Auteur déjà de 26 buts toutes compétitions confondues, Mbappé voudra augmenter ses stats face à son ancien club.Retrouvez le Pronostic Monaco PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !