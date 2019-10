Pronostic Monaco OM : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Des Monégasques en pleine bourre face à l’OM

L'AS Monaco semble avoir lancé son saison après avoir remporté 4 de ses 5 derniers matchs. La clé de cette réussite est notamment l'association Slimani - Ben Yedder qui affole les compteurs. Meilleur buteur du championnat, l'international français a encore inscrit un superbe but à Nantes, qui a donné la victoire à son équipe et a porté son total personnel à 9 réalisations. Le club princier n'est pas engagé en Coupe d'Europe et va jouer le coup à fond dans les coupes nationale pour ramener un trophée. Battu par l'OM en Ligue 1 alors qu'ils étaient en crise, les Monégasques veulent prendre leur revanche. Humiliés au Parc dimanche (4-0), les Marseillais sont sous pression avant cette rencontre à Monaco. D'autant que les Marseillais n'ont signé qu'1 victoire lors des 6 derniers matchs. Les Marseillais restent sur deux défaites en déplacement, puisqu'ils avaient également perdu à Amiens avant de perdre le Classico. Complètement transformé depuis leur défaite subie en début de saison au Louis II, Monaco devrait continuer sa très belle série et valider son ticket pour les huitièmes de finale.