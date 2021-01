Pronostic Monaco OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco confirme face à l’OM

L'AS Monaco revit sous les ordres de Niko Kovac. Si le club princier avait montré lors de sa victoire face au PSG de très bonnes aptitudes (3-2), il avait ensuite connu des difficultés face à Lille (2-1), Marseille (2-1) et contre Lens (3-0). Les Monégasques ont su rebondir après ces 3 revers consécutifs et viennent d'enchainer 5 journées sans la moindre défaite. Monaco a notamment remporté 4 de ces 5 matchs. Le week-end dernier, les Monégasques ont réalisé une excellente opération à la Mosson face à Montpellier (3-2) dans un stade où il n'est jamais simple de prendre des points. Le duo d'attaquants Ben Yedder – Kevin Volland s'est signalé en inscrivant tous les buts de la rencontre. L'international français a signé sa 9réalisation de la saison et a surtout retrouvé le chemin des filets sur une action de jeu, ce qui devrait faire du bien à la confiance de l'ancien Sévillan. En pleine forme, Monaco pointe à la 4place du classement et peut effectuer une très belle opération au classement en s'imposer face à l'OM. D'une part, l'ASM peut se rapprocher du trio de tête et d'autre part, éloigner un concurrent direct.

De son côté, l'Olympique de Marseille connaît un passage compliqué avec une seule victoire lors des 9 dernières journées. La défaite au Vélodrome face à la lanterne rouge nîmoise a rendu fou de rage Jacques-Henri Eyraud, qui s'en est pris vertement à ses joueurs. Peu connu pour ses « coups de gueule » , le président olympien a exprimé sa frustration, également ressentie par les fans marseillais. Cette prise de parole du président olympien n'a pas eu l'effet escompté puisque son club s'est incliné mercredi à domicile face à Lens (0-1), en match en retard. Depuis le départ de la saison, le club marseillais livre de piètres prestations mais avait tout de même réussi à accrocher des résultats. Actuellement, l'OM joue mal et perd des points sur ses rivaux. Le club est en train de boucler l'arrivée du buteur polonais Milik, qui apporterait un vrai plus dans cette équipe, trop dépendante de Florian Thauvin offensivement. Au regard de la dynamique des 2 formations lors des dernières semaines, l'AS Monaco devrait être en mesure de s'imposer à domicile face à Marseille.