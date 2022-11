Pronostic Monaco OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + 100€ offerts DIRECT

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Monaco est dans une bonne phase

Pas l'OM malgré sa victoire face à Lyon

Peu d'absents de part et d'autre

Les compo probables :

Monaco résiste à l'OM

La 15journée de Ligue 1 se termine par une très belle affiche entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, deux formations à la lutte pour monter sur le podium. A l'orée de cette journée, ces deux équipes comptent le même nombre de points et accusent 1 unité de retard sur Rennes (3). Le club du Rocher a connu une entame laborieuse et a ensuite trouvé son rythme de croisière. Récemment, l'ASM avait vu sa bonne dynamique s'arrêter avec un nul contre Clermont (1-1) et un revers contre Lille (4-3). Néanmoins, Monaco a su se reprendre et vient de s'imposer lors des deux dernières journées face à Angers (2-0) à Louis II et au Stadium contre Toulouse (0-2). Face aux hauts-garonnais, les Monégasques s'en sont remis à deux hommes en forme, à savoir le Russe Golovin auteur d'une superbe frappe enroulée et au Suisse Embolo, auteur de son 7but en championnat.Marseille vit une saison particulière. En course pour se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions, les Marseillais ont tout perdu lors de la dernière journée en concédant la défaite dans les arrêts de jeu face à Tottenham. Ce revers a même privé le club phocéen de l'Europa League. Désormais, la formation olympienne est totalement focalisée sur le championnat où elle désire terminer sur le podium comme l'an passé. A l'instar de Monaco, l'OM a connu un coup de moins il y a quelques semaines mais s'est récemment repris. En effet, Marseille a enchaîné 5 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire mais a relevé la tête le week-end dernier dans l'Olympico. Lors du choc face à l'Olympique Lyonnais, les hommes de Tudor se sont imposés au Vélodrome (1-0) sur une réalisation du défenseur Gigot.Pour affronter Marseille, Clement retrouve également Badiashille, de retour de suspension. Si Fofana a été convoqué en équipe de France, Wissam Ben Yedder n'a pas été appelé, victime d'une concurrence démentielle sur le front de l'attaque. L'OM a vu Guendouzi et Veretout être appelés au contraire d'un Jonathan Clauss, resté à quai. Au niveau de l'effectif, Tudor déplore l'absence de Bailly. Quant à Gerson il a décidé de quitter le club car il ne rentre pas dans les plans du Croate.: Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Embolo.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Guendouzi, Veretout, Nuno Tavares - Ünder, Dieng, Alexis Sanchez.La 15journée de Ligue 1 se conclut avec un classique du championnat français. Fonctionnant par séries cette saison, Monaco est dans une bonne période avec 3 dernières victoires consécutives en comptant la Ligue Europa pour laquelle l'ASM jouera les 16. Après un début de saison catastrophique à domicile, Monaco est invaincu à Louis II depuis 5 matchs (4 victoires, 1 nul). L'OM reste à l'inverse sur 3 matchs sans victoires en déplacement (2 défaites et 1 nul à Strasbourg où les Phocéens avaient galvaudé une avance de 2 buts. A la maison et avec le retour en forme de Golovin et Volland, Monaco devrait pouvoir tenir en respect les Marseillais.