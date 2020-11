Pronostic Monaco Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco confirme son retour au 1er plan face à Nîmes

Dans le cadre de la 12journée de Ligue 1, Monaco accueille le Nîmes Olympique au Stade Louis II. Les Monégasques occupent la 4place du classement avec 4 points de retard sur le PSG. Depuis le début de saison, le club princier a perdu 3 rencontres, toutes en déplacement, face à Rennes (2-1), Brest (1-0) et Lyon (4-1). Depuis ce revers au Groupama Stadium, Monaco s'est repris en alignant 3 victoires consécutives face à Bordeaux (4-0), Nice (1-2) et face au PSG (3-2). Les joueurs du Rocher ont réalisé une très belle prestation face au champion de France en titre samedi dernier. Menés de 2 buts, les Monégasques ont renversé le PSG en seconde période suite aux changements effectués par Kovac à la mi-temps, avec l’entrée en jeu d’un excellent Fabregas, et le repositionnement de Kevin Volland en pointe. L'ancien buteur de Leverkusen s’est signalé en inscrivant un doublé et compte désormais 4 buts en Ligue 1. Pour ce match, le coach croate devrait pouvoir bénéficier du retour de Ben Yedder.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes, est sorti de la zone rouge grâce à sa victoire sur Reims le week-end dernier (0-1). Les joueurs d’Arpinon comptent cependant seulement 11 points après 11 journées disputées. Depuis le début de saison, les Crocos se montrent irréguliers et n’ont pas été en mesure d’aligner deux victoires de rang. Les Nîmois ont remporté 2 de leurs 3 rencontres en déplacement, à Montpellier et Reims mais ce sera évidemment compliqué sur le Rocher face à un Monaco qui semble enfin lancé. Pour ce match, Monaco devrait poursuivre sur sa belle dynamique face à Nîmes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !