Pronostic Monaco Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco – Nice : un derby fermé

L'AS Monaco semble enfin avoir lancé son opération maintien. Les dirigeants ont déjà recruté Naldo, Ballo Touré, Vainqueur et Fabregas pour permettre aux Monégasques de conserver leur place dans l'élite. Après deux qualification dans les Coupes début janvier, le club princier a ramené un bon nul du Vélodrome (1-1) dimanche. Pour sa première, Cesc Fabregas s'est appliqué à mettre du liant au sein de sa formation, ce qui est très prometteur. Thierry Henry voit en ce début d'année sa formation retrouver des couleurs. Qualifiés dans les 2 coupes donc, les Monégasques restent sur trois matchs sans défaite.

L'OGC Nice, 8e de Ligue 1 connaît un sacré remue-ménage en interne puisque le président Rivère et le directeur sportif Fournier ont annoncé leur démission. Symboles du renouveau niçois de ces dernières saisons, les deux hommes en conflit avec la nouvelle direction préfèrent passer la main. Cette décision n'a pas eu de conséquence sur le match du week-end, puisque les Aiglons ont retrouvé les joies de la victoire face à Bordeaux (1-0). Comme souvent cette saison, Vieiira s'est appuyé sur la 3e défense de Ligue 1 pour obtenir des résultats malgré un changement de dispositif tactique. Pour cette rencontre particulière face à Monaco, nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts" qui est passé lors de 7 des 8 derniers matchs des Monégasques et à 15 reprises (sur 19) en Ligue 1 pour les Aiglons.