Pronostic Monaco Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'AS Monaco accueille Montpellier ce dimanche, au stade Louis II, dans le cadre de la 7journée de Ligue 1. Les Monégasques occupent la 6place du classement avec 10 points au compteur, à égalité de points avec leur adversaire du jour. Les hommes de Niko Kovac ont remporté trois succès face à Metz, Nantes et Strasbourg, pour un nul face à Reims et deux défaites en déplacement à Brest et Rennes. Le club princier cherche son rythme de croisière. Depuis le début de saison, l'ASM s'est surtout montré à son avantage à domicile (1 nul et 2 victoires), avec 7 buts inscrits. Le capitaine monégasque Wissem Ben Yedder est le meilleur buteur du club avec 3 réalisations. Battu à Brest (1-0) lors de la dernière journée privé de beaucoup de joueurs, Monaco veut repartir de l'avant lors de la réception de Montpellier. Les Héraultais restent sur une contre-performance dans le derby face à Nîmes, avec une défaite à la Mosson (0-1). Habituellement impériaux à domicile, les hommes de Der Zakarian se sont fait surprendre par les Crocos. En déplacement, le MHSC n'a toujours pas remporté la moindre rencontre, avec une défaite à Rennes (2-1) et un nul contre Dijon (2-2), deux matchs à buts. Au niveau offensif, Montpellier s'appuie sur un trio Savanier, Delort et Laborde percutant depuis le début de saison (8 buts et 7 passes décisives entre ces 3 joueurs). Alors que 12 cas covid avaient été initialement annoncés du côté de Montpellier, il n'y en aurait que 2 et le match pourra se disputer avec un effectif montpelliérain assez dense. Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux formations tournées vers l'offensive. On devrait donc voir des buts de chaque côté, comme lors des 3 premiers matchs à domicile de Monaco et des 2 déplacements de Montpellier cette saison.