Pronostic Monaco Metz : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Monaco, la coupe face à Metz pour vibrer

La Coupe de France offre en 1/16e de finale l’opposition entre Monaco (19e de Ligue 1) et Metz (leader de Ligue 2). Si le championnat se terminait aujourd’hui ces deux formations échangeraient leur place. Le début d’année 2019 correct des Monégasques laissait présager un renouveau, mais la lourde défaite du week-end à domicile face à Strasbourg prouve qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Les recrues n’ont pas encore permis de relancer la machine, et les piètres prestations de Fabregas et Naldo face aux Alsaciens interrogent. En difficulté en Ligue 1, le club princier est performant en Coupe, puisque toujours qualifié dans les 2 compétitions nationales (demi-finale en CDL et 1/16een CDF) en faisant jouer les jeunes.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Premier de Ligue 2, les Messins ont pour objectif principal le retour dans l’élite. Les hommes d’Antonetti ont été surpris par Clermont le week-end dernier (2-1). Les Lorrains réalisent une excellente saison et se montrent très performants hors de lors bases, mais ils devraient donner leur priorité au championnat et aligner une équipe bis ce mardi soir. Humilié par Strasbourg, Monaco devrait réagir et s’imposer face à Metz.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !