Pronostic Monaco Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sur sa lancée face à Metz

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatrième de Ligue 1, l’AS Monaco ne compte que 4 points de retard sur le PSG et Lille, et un seul vis-à-vis de Lyon. Au regard de la dynamique actuelle du club princier, les équipes de tête peuvent s’inquiéter pour leur place sur le podium, et cela d’autant plus que se profile un PSG-Lille lors de cette même journée. Lors de la dernière journée, les Monégasques ont surclassé l’AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard (4-0). Niko Kovac, grand artisan du renouveau monégasque, s’appuie sur une combinaison de jeunes joueurs comme les Tchouameni ou Diop (les deux seront absents sur ce match) mais également sur des éléments d’expérience comme Ben Yedder, Volland ou Jovetic. Le Monténégrin, souvent contrarié par des blessures, vient de réaliser plusieurs prestations convaincantes et a confirmé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avec son pays. Dans son stade Louis II, Monaco est très performant et n’a perdu qu’une seule fois dans un jour sans face à Lens. Lors de leur dernière réception, les Monégasques ont partagé les points avec le LOSC, qui avait ce jour-là un Mike Maignan infranchissable.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Metz est l’une des satisfactions de la saison. En effet, les Lorrains occupent actuellement la 9position du classement à 6 points de l’Europe mais avec 13 points d’avance sur le premier relégable. En s’inclinant à domicile face à Rennes (1-3) lors de la dernière journée, les Messins ont certainement dit adieu à leurs envies d’Europe. Equipe très solide, notamment en déplacement, Metz ne s’est incliné qu’à 4 reprises loin de ses bases cette saison, face à Lille, le PSG, Rennes et Saint Etienne, à chaque fois sur le même score de 1-0. Distancé pour l’Europe, le FC Metz devrait jouer le coup à fond en Coupe de France où il affrontera … l’AS Monaco pour une place en quart. Impérial depuis plusieurs mois, l’AS Monaco devrait s’imposer face à des Messins, qui ne jouent plus grand-chose en championnat.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !