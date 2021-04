Pronostic Monaco Metz : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Monaco enchaîne face à Metz

Quelques jours après leur confrontation en Coupe de France, Monaco et Metz se retrouvent pour une place en quart de finale de la Coupe de France. En grande forme depuis la mi-décembre, le club princier a réalisé l’une des excellentes opérations du week-end en ligue 1 en s’imposant face au FC Metz (4-0). En effet, ce succès a permis à l’ASM de monter sur le podium à 7 journées de la fin. Au regard de leur dynamique actuelle, les Monégasques pourraient même réaliser l’une des très belles surprises de cette fin de saison. Les hommes de Niko Kovac ont souffert pour se défaire des Lorrains le week-end dernier, bien aidé par un penalty généreux accordé par l’arbitre. Ce but a libéré l’ASM qui a ensuite déroulé avec des buts de ses deux attaquants Kevin Volland et Ben Yedder (doublé). A domicile, Monaco est très performant et ne s’est incliné qu’une seule fois depuis le début de saison face à Lens. Pour se qualifier pour ces 8de finale, le club du Rocher a dominé Grenoble (0-1) et Nice (0-2) lors des tours précédents.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Metz ne joue plus rien en Ligue 1 cette saison. Les Lorrains ont lâché prise dans la course à l’Europe et ne risquent plus rien pour le maintien. Les hommes de Fred Antonetti vont donc jouer cette Coupe de France à fond en espérant réaliser un bon parcours. Largement dominés par les Monégasques le week-end dernier, les Messins vont débuter ce match avec ce sentiment d’injustice suite au penalty contestable concédé, qui a décanté la situation en faveur des locaux. Depuis le début de saison, le FC Metz s’appuie sur sa solidité défensive pour accrocher des résultats et opèrent en contre-attaques avec les excellents Boulaya, Centonze ou Gueye. Pour cette rencontre, Antonetti devrait injecter du sang-frais avec les Vagner, N’Doram ou Angban. De plus, le coach corse déplore l’absence de son capitaine Boye expulsé en championnat. En pleine confiance, Monaco devrait être en mesure de se défaire du FC Metz dans une rencontre sans doute moins prolifique que samedi étant donné l'habituel turn-over des Monégasques en Coupe de France.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(193€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !