Pronostic Monaco Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco peut profiter des difficultés lyonnaises

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Monaco - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Monaco a vécu une saison passée extrêmement compliquée, sportivement et en coulisses. Le club a lutté toute la saison pour son maintien et a changé deux fois d'entraîneur. Jardim, remplacé en cours de saison par Thierry Henry, a finalement repris les rênes de l’équipe, la sauvant avec l'aide de ses recrues hivernales. Le club princier a conservé Gelson Martins et a vu le gardien international Benjamin Lecomte rejoindre le groupe. Si le début de préparation a été marqué par des défaites face à Lokeren, Lausanne et Everton, la suite a été nettement meilleure avec des victoires sur Valence, Porto et la Sampdoria pour un nul face à Braga. Les Monégasques ne veulent pas revivre l’exercice précédent et vont tout mettre en œuvre pour partir du bon pied.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le calendrier offre aux Monégasques un choc d’entrée face au troisième de la saison passée, l’Olympique Lyonnais. Le club du président Aulas a connu une intersaison agitée. Sylvinho a remplacé Bruno Genésio et plusieurs titulaires indiscutables ont quitté le club : Ndombélé, Mendy et Fékir. De plus, l'arrivée du gardien nantais Tatarusanu a fragilisé Lopes, mécontent d'être mis en concurrence. Tous ces changements expliquent la préparation cauchemardesque des Lyonnais : 4 défaites en 5 matchs avec de nombreux buts encaissés. Les recrues ne se sont pas encore adaptées au système de jeu et Juninho a tapé du poing sur la table. L’OL se déplace en principauté sans certitude. Pour ce premier match, Monaco pourrait profiter de rencontrer à domici une équipe lyonnaise toujours en rodage pour accrocher au moins un nul.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !