Pronostic Monaco Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco veut confirmer face à Lyon !

Depuis le retour de Jardim, l'AS Monaco va mieux et a réussi à s'extirper de la zone de relégation grâce à son succès sur Nantes (1-0). Le club princier reste sur 3 matchs sans défaite et souhaite faire perdurer cette série pour assurer son maintien au plus vite. Match après match, l'équipe reprend confiance et livre de meilleures prestations. Les joueurs se montrent impliqués, à l'image d'un Golovin qui a décidé de jouer malgré une fissure au pied. Le Russe et l'ailier portugais Gelson Martins sont deux des éléments clés dans la bonne forme des Monégasques. Le joueur prêté par l'Atlético n'en finit pas de sortir des prestations de haute volée (2 buts et une passe décisive en 3 matchs). La mission ne sera pas simple face à l'Olympique lyonnais. Troisième de Ligue 1, Lyon a pour ambition de terminer à la seconde place. Les Rhodaniens restent sur un excellent résultat en Ligue des Champions avec un nul sur leur pelouse face au FC Barcelone mais ils ont dépensés beaucoup d'énergie à défendre. Les deux incertitudes pour la formation de Genésio seront sa capacité de récupération après une débauche d'énergie importante et son envie de bien faire en championnat après un match de C1. Pour ce match, nous voyons Monaco profiter de la fatigue et de l'irrégularité des Lyonnais pour accrocher au moins un nul.