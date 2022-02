Pronostic Monaco Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco – Lyon avec des buts de chaque côté

L'affiche de la 23journée de Ligue 1 met aux prises l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais, deux formations qui sont en chasse derrière les places européennes. Monégasques et Lyonnais comptent respectivement 7 et 6 points de retard sur la troisième place détenue par l'Olympique de Marseille. Ces deux équipes ont pour particularité d'avoir été actives lors de la trêve hivernale, avec les arrivées du joueur de côté Vanderson et surtout de Philippe Clement en remplacement de Niko Kovac pour le club du Rocher. L'entraîneur belge essaie d'imposer son style en Principauté. Pour sa première, ses hommes ont partagé les points sur la pelouse du FC Nantes (0-0) avant de décrocher une large victoire contre Clermont (4-0) à Louis II. L'ASM a ensuite été surprise à Montpellier en encaissant un but décisif dans les dernières secondes de la rencontre (3-2). En revanche, Monaco a réalisé une très belle prestation à Bollaert face au Racing Club de Lens en 8de finale de la Coupe de France. En effet, les Monégasques se sont qualifiés pour les quarts au terme d'une prestation aboutie (2-4) avec un Tchouameni en mode patron au milieu de terrain. Au prochain tour, le club du Rocher affrontera Amiens à domicile et peut donc rêver du dernier carré. L'arrivée de Clement semble avoir revigoré Ben Yedder qui vient d'inscrire 5 buts lors des 3 dernières rencontres. En face, l'Olympique Lyonnais a perdu cet hiver des joueurs importants comme Bruno Guimaraes parti à Newcastle et dans une moindre mesure, Slimani qui défendra désormais les couleurs du Sporting. Les dirigeants ont misé sur une pépite française, Romain Faivre. Le milieu brestois a réalisé de très belles saisons en Bretagne et vient à Lyon pour passer un palier. Le club rhodanien a également réussi à se faire prêter son ancien joueur, Tanguy Ndombélé. En difficulté à Tottenham, l'international tricolore vient se relancer sur les bords du Rhône avec pour objectif la coupe du Monde 2022. Pas spécialement emballant lors de la 1partie de saison, Lyon progresse doucement lors de ce début d'année civile. Solide à défaut d'être flamboyant, la formation rhodanienne s'était imposée contre deux équipes luttant pour leur maintien, Troyes et Saint Etienne sur le même score de 1-0 grâce à des penaltys de Dembélé. L'attaquant lyonnais a encore été décisif lors du match en retard face à l'OM en milieu de semaine, en inscrivant un petit bijou technique face aux Phocéens. Ce succès important a replacé l'OL à un point de la 4place occupée par Strasbourg, mais a aussi permis de voir le potentiel des Gones avec un Shaqiri qui vient de réaliser son meilleur match avec l'OL. Ce choc entre Monaco et Lyon s'annonce très agréable entre deux formations qui veulent grimper au classement. On pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors des 2 dernières rencontres monégasque et de l'Olympico du milieu de semaine.