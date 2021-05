Pronostic Monaco Lyon : Analyse, cotes et prono + 10€ offerts sans déposer pour miser sur l'affiche de Ligue 1

Devant le succès de l'offre, ZEbet prolonge jusqu'au 5 mai la promo des 10€ offerts gratuitement à chaque nouvel inscrit. L'occasion d'en profiter sur l'énorme Monaco - Lyon de ce dimanche soir

Notre pronostic pour Monaco - Lyon

Monaco n'a pas dit adieu au titre

Ca se complique pour Lyon

Des absents des deux côtés

Les compo probables :

Monaco assomme Lyon

En effet, le club princier pourrait en cas de victoire assurer sa place sur le podium et par conséquent jouer les barrages de la Ligue des Champions. Les hommes de Niko Kovac sont exceptionnels depuis la mi-décembre, avec un parcours de champion (15 victoires, 3 nuls et 1 défaite lors des 19 dernières journées). Cette excellente dynamique a permis aux Monégasques de revenir à deux points du leader lillois. Dans une fin de championnat indécise, tout est envisageable et Monaco n’a pas abdiqué pour le titre. Ce dimanche, les joueurs du Rocher retrouvent les Lyonnais qu’ils ont dominé la semaine passée au Groupama Stadium (0-2) en Coupe de France. Le week-end dernier, Monaco a une nouvelle fois fait preuve de réalisme pour dominer Angers grâce au 18but de Wissam Ben Yedder. L’international français forme une doublette explosive avec l’Allemand Kevin Volland (15 buts dont 8 déjà en 2021).De son côté, l’Olympique Lyonnais sort d’une terrible semaine avec des désillusions en Coupe de France et en Ligue 1. En effet, malgré un contenu intéressant face à Monaco en quart de finale de la Coupe de France il y a 10 jours, les Rhodaniens avaient heurté à 3 reprises les montants avant d’être punis sur une contre-attaque monégasque (score finale 0-2 pour l'ASM). Lors de la dernière journée de championnat, la bande à Rudi Garcia avait l’opportunité de se replacer dans la course au titre lors de la réception du leader lillois. Parti pied au plancher, l’OL a rapidement pris un avantage de deux buts face aux Nordistes mais n’ont pas su contenir la remontée des hommes de Galtier, qui ont fini par s’imposer (2-3). Les Lyonnais comptent désormais 6 points de retard sur le LOSC et 4 sur l’AS Monaco.Si Monaco va récupérer quelques-uns de ses joueurs ayant eu la covid les derniers testés positifs Gelson Martins et Golovin ne seront pas présents pour cette affiche. Côté lyonnais, c'est Bard qui a été touché par le virus. Le prometteur latéral gauche ne devrait pas être le seul lyonnais absent puisque les importants Denayer et Slimani sont très incertains.: Lecomte - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Fabregas - Volland, Ben Yedder.: Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (ou Diomandé), Cornet - Caqueret, Thiago Mendes - Toko Ekambi, Lucas Paqueta, Kadewere - Depay.Champion d’automne, le club rhodanien s’est montré nettement moins consistant lors de la deuxième partie de saison. La force collective des Lyonnais est moins impressionnante, de mauvaise augure avant de se déplace à un Monaco à qui (presque) tout réussi et qui vient d'ailleurs de battre Lyon en Coupe de France. Pour cette affiche, l'ASM devrait poursuivre sur son excellente série et s’imposer face à des Lyonnais abonnés aux rendez-vous manqués. Et entre deux équipes offensives, on devrait logiquement voir des buts dans cette rencontre. Avec l'absence de Jovetic et Diop, cela devrait se jouer entre Volland et Ben Yedder côté monégasque. L'Allemand ayant une plus grosse cote que le Français alors qu'il marque sur + de matchs différents (Ben Yedder est plutôt habitué aux doublés), son but semble bon à prendre.Retrouvez le Pronostic Monaco Lyon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !