Pronostic Monaco Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sur sa lancée face à Lorient

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Monaco - Lorient chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant à Louis II face à l’Olympique Lyonnais (2-0) le week-end dernier, l’AS Monaco est remonté à la 6place du classement avec seulement 6 points de retard sur le troisième, Nice et 2 sur Strasbourg, 4. La formation monégasque semble avoir trouvé la régularité qu’elle a cherché toute la première partie de saison. En effet, depuis le début du mois de novembre, l’ASM n’a perdu que deux matchs face au Paris Saint Germain (2-0) et contre Montpellier (3-2) au terme d’un match fou, où les Monégasques auraient sans doute mérité mieux. La prestation fournie face aux Lyonnais confirme l’excellente dynamique du club du Rocher, avec des cadres qui répondent présents comme Wissam Ben Yedder ou Aurélien Tchouameni, impressionnants depuis plusieurs semaines. En milieu de semaine, Monaco a obtenu son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France en dominant logiquement Amiens (2-0) équipe de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Clement avait opéré plusieurs changements avec les titularisations de Jakobs, Fofana, Matsima, Mannone ou Akliouche. Préservé mardi, Ben Yedder (21 buts cette saison) est attendu devant. A l’heure de débuter cette dernière ligne droite, le club de la principauté est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, les 8de l’Europa League et reste dans la course pour le podium en Ligue 1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient est engagé dans une autre bataille, celle du maintien. Tombés à la dernière place suite au succès de Saint-Etienne le samedi, les Merlus ont parfaitement réagi en dominant le Racing Club de Lens au Moustoir le lendemain (2-0). Ce succès a ravivé les espoirs de maintien dans l’équipe bretonne, qui n’avait plus gagné la moindre rencontre depuis le mois de septembre. Ces 3 points ont également permis aux Merlus de sortir de la zone rouge pour occuper la 17place. Dans une partie basse du classement très agitée, Lorient est loin d’être sauvé et doit signer une série pour prendre ses distances. Les Lorientais se souviennent qu’ils avaient remporté le match aller au Moustoir (1-0) et obtenu un bon nul à Louis II l’an passé (2-2) lorsque l’ASM était dans une excellente forme. Mais ils savent également qu'ils ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. En progrès depuis la prise en main de l’équipe par Philippe Clément, Monaco devrait logiquement s’imposer face à des Lorientais en difficulté loin de leur base (8 défaites consécutives en déplacement).- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(372€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !