Pronostic Monaco Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco – Lille : un acte II au final similaire !

En milieu de semaine, l'AS Monaco recevait Lille en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Les Nordistes n'ont pas fait dans la demi-mesure et se sont tranquillement imposés à Louis II (3-0). Les Monégasques ont été absents des débats, à l'image d'un Slimani, très bon pourtant depuis le début de saison, et qui était à côté de ses baskets mardi dernier. Le Fennec a vu son penalty être arrêté par le portier Lillois Jardim. L'état d'esprit affiché par les joueurs lors de cette rencontre inquiète l'Etat-Major monégasque, et les rumeurs concernant le départ de Léo Jardim (le coach) sont de retour. Hasard du calendrier, les hommes de Jardim auront de nouveau un match difficile face à des Lillois en net regain de confiance. Ballotté en début de saison, Lille semble finalement avoir trouvé son rythme de croisière. Les hommes de Galtier viennent de remporter leurs 5 dernières rencontres au niveau national (4 matchs de L1 et le 1/8e de CDL contre Monaco). Eliminé des compétitions européennes, Lille doit désormais se focaliser sur le championnat. Troisièmes à 4 points de Marseille, les Nordistes voient Rennes revenir à toute vitesse. Après avoir galéré à l'extérieur, les hommes de Galtier viennent de s'imposer coup sur coup à Lyon et au Louis II donc. Lille, très performant ces dernières semaines, semble en mesure de réaliser la passe de deux face à une équipe monégasque sur courant alternatif.