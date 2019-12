Pronostic Monaco Lille : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Des buts de chaque côté entre Monaco et Lille !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco - Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche phare des huitièmes de finale de la Coupe de la ligue oppose l’AS Monaco à Lille ce mardi. Les Monégasques ont connu une dernière saison galère et ont lutté pour le maintien. Le départ de ce nouvel exercice a également été pénible avec 6 premières journées sans la moindre victoire. Le club princier a ensuite trouvé la bonne carburation et n’a perdu qu’à 3 reprises, à chaque fois en déplacement, à Montpellier, Saint-Etienne et Bordeaux. Sur une série de 7 victoires consécutives au Louis II, les Monégasques ont scoré sur 9 de leurs 10 rencontres à domicile cette saison. Pour se qualifier, Monaco s’est défait de Marseille en seizième de finale (2-1), dans un match avec des buts des deux côtés.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐Les hommes de Jardim n’auront sans doute pas un match facile face à une équipe lilloise qui semble monter en régime. Les Nordistes restent sur 4 victoires consécutives en championnat et se sont installés en troisième position. Les hommes de Galtier se sont imposés ce week-end face à Montpellier (2-1) à domicile. Recrue phare de l’été, le portugais Renato Sanches s’est mis en évidence avec un très beau but. De plus, les Lillois ont enfin gagné à l'extérieur cette saison, il y a deux semaines à Lyon. Ce match face à Monaco s’annonce intéressant entre deux équipes au potentiel offensif bien fourni (Slimani, Ben Yedder, Augustin, Baldé, Golovin, Fabregas du côté de Monaco, et de l’autre Ikoné, Osimhen, Bamba, Rémy, Renato Sanches). Cet affrontement entre ces deux armadas offensives devrait nous offrir des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !