Pronostic Monaco Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Partenaire paris sportifs de Monaco, VBET vous offre un 1er pari remboursé de 150€ sur la grosse affiche du week-end en Ligue 1. Après le carton plein sur le derby madrilène de dimanche et le but de Mbappé mercredi, on vous donne nos pronostics sur ce Monaco - Lille.

Votre 1er pari remboursé de 150€ pour miser sur Monaco - Lille

Nos paris sur Monaco-Lille

Monaco dérape rarement

Lille encore moins

Lille avec Yılmaz

Les compos probables pour Monaco - Lille :

Un choc Monaco – Lille avec des buts de chaque côté

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous n'êtes pas encore inscrit chez VBET ?Le site de paris sportifs partenaire de l'AS Monaco vous offrePour rappel, en général, le bonus de bienvenue des sites de paris sportifs est plutôt de 100.vous offre- un 1pari remboursé de 150€.- 100€ de Cashback à récupérer sur vos paris suivants.Si vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser ce week-end, c'est clairement le moment de découvrir VBET. Et si vous êtes supporter de Monaco, alors là, il n'y a vraiment pas à hésiter.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.Dans une Ligue 1 plus passionnante que jamais, Monaco reçoit Lille dans un choc hautement important pour le titre. Quatrième du classement, le club princier compte actuellement 7 points de retard sur le leader nordiste et pourrait effectuer une partie de son retard lors de cette confrontation. La défaite en Alsace face à Strasbourg (1-0) lors de la dernière journée a stoppé l’excellente série des Monégasques qui avaient aligné 13 matchs sans la moindre défaite juste avant, avec surtout 11 victoires sur la période, dont l'une retentissante au Parc face au PSG (0-2). Lundi, le club du Rocher est reparti de l’avant en dominant Nice en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-2), sur des réalisations de Volland et Aguilar, et sans vraiment trembler.Battu seulement 2 fois cette saison en Ligue 1, Lille réalise une saison extraordinaire et résiste en tête du classement. Les Nordistes font face à une meute de poursuivants ambitieux avec le PSG, l’OL et Monaco, mais parviennent pour l'instant à conserver leur leadership. Éliminé de la Ligue Europa, le LOSC peut désormais se concentrer pleinement sur le championnat. Un peu moins bien ces dernières semaines, les Lillois ont tout de même réussi à s’imposer face à Marseille (2-0) en fin de rencontre grâce à l’opportunisme de Jonathan David. Après un démarrage délicat, le Canadien a trouvé son rythme de croisière et a inscrit 9 buts depuis le début de saison. Le week-end dernier, Lille a continué sa route en Coupe de France, comme Monaco, en s'imposant assez tranquillement chez le Gazélec Ajaccio (1-3).Du côté de Monaco, le blessé longue durée Gelson Martins est toujours forfait et la recrue hivernale Diatta (ex-Bruges) sera suspendue. Pour Lille, l’important Burak Yılmaz (9 buts marqués en 18 matchs de L1) est sur le chemin du retour et pourrait être dans le groupe ce dimanche. Le retour de l'international turc offrirait de nouvelles possibilités tactiques à Christophe Galtier, mais aussi une gâchette supplémentaire devant.: Lecomte - Disasi, Maripán, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Ciao Henrique - Volland, Ben Yedder, Diop: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba - David, Yılmaz (ou Weah).Cette opposition entre Monaco et Lille s’annonce prometteuse, et comme lors du match aller (victoire 2-1 de Lille), on devrait voir des buts de chaque côté. À l'extérieur cette fois pour le LOSC, le nul semble davantage envisageable. Meilleure équipe à l'extérieur du championnat (9 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite), Lille se déplace chez une équipe monégasque qui n'a perdu qu'1 seul match au Louis-II depuis février 2020. Niko Kovač, arrivé l’été dernier, a insufflé un vent nouveau en Principauté et sa formation pratique un jeu très plaisant, tourné vers l’attaque. En ce dimanche après-midi, on devrait assister à la fois à un match agréable à regarder et très disputé.Retrouvez le Pronostic Monaco Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !