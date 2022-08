Pronostic Monaco Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco - Lens enlevé !

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco Lens :

Eliminé en tours préliminaires de Ligue des Champions comme la saison passée, l'AS Monaco a cette fois été sortie dès son entrée en lice par le PSV Eindhoven dans deux matchs à buts : 1-1 à domicile et défaite 3-2 en prolongations à l'extérieur En championnat, les Monégasques également connu deux matchs ouverts, avec une victoire obtenue à Strasbourg lors de la 1journée (1-2) et un match nul concédé à domicile face à Rennes (1-1). Lors de cette dernière rencontre, l'ASM a été comme souvent peu aidé par les décisions arbitrales, ayant notamment vu Fofana être expulsé dès la 15minute.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Alors que Monaco enchaînera donc un 2match à domicile, Lens se déplace pour la 2fois consécutive. La semaine passée, les Lensois n'ont pas pu marquer face à Ajaccio, dont la défense et le stade François-Coty devraient embêter pas mal de monde encore cette saison. Pas loin de l'Europe sur ses 2 premières saisons de retour dans l'élite, le Racing Club de Lens avaient battu Brest à Bollaert lors de la 1journée (3-2) avec un triplé de Sotoca pour réaffirmer ses ambitions. Entre deux belles équipes, on devrait assister à un match avec des buts marqués des deux côtés, comme lors des 4 premières rencontres de Monaco cette saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !