Pronostic Monaco Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco, victoire impérative face à Guingamp !

Pour ses débuts en tant qu'entraîneur principal, Thierry Henry devait se réjouir des chocs face au PSG, l'OL ou l'OM. La réalité du terrain est autre, et ce samedi le coach monégasque livre son plus "gros" match de sa jeune carrière de coach face à l'En Avant Guingamp, dernier de Ligue 1. Mercredi, le club princier a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en dominant Lorient (Ligue 2) avec beaucoup de jeunes alignés. Un léger mieux se fait sentir du côté de Monaco qui a déjà su battre Caen et Amiens, soit 2 équipes du bas de tableau comme Guingamp. Le niveau actuel du club princier est tel qu'une victoire face aux Bretons est vital avant la trêve hivernale. Comme son adversaire du soir, l'En Avant a repris des couleurs en Coupe de la Ligue à quelques kilomètres de la principauté (victoire aux Tirs aux Buts à Nice). Depuis son arrivée, Gourvennec a seulement obtenu des résultats positifs face aux Niçois (0-0 en Ligue 1 et qualification en Coupe de la Ligue). Le plus préoccupant pour les Bretons est qu'ils se sont inclinés lors de leurs duels face à des adversaires directs, contre Amiens (2-1) ou Dijon (2-1). L'En Avant possède en plus le plus mauvais bilan en déplacement de toutes les équipes de Ligue 1, avec seulement 5 points pris et 4 buts inscrits. Pour ce match, nous voyons Monaco enchaîner et s'imposer face à de faibles Guingampais.