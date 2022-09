Pronostic Monaco Ferencvaros : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Monaco enchaîne face à Ferenvaros

L’AS Monaco a connu une entame poussive cette saison. Eliminé des barrages de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven, le club du Rocher a perdu plusieurs matchs en Ligue 1 face à Lens ou Troyes, qui ont mis Philippe Clement sous pression. Le technicien belge semble avoir réveillé ses hommes qui viennent de remporter leurs trois dernières rencontres. En effet, les Monégasques sont allés s’imposer à Belgrade face à l’Etoile Rouge (1-0) lors de la première journée d’Europa League, grâce à l’homme en forme de ce début de saison, le suisse Embolo. En Ligue 1, le club de la Principauté a remporté le derby face à Nice (0-1) sur une réalisation de l’ancien attaquant de Gladbach’ et a confirmé son embellie le week-end dernier face à l’Olympique Lyonnais (2-1) sur deux coups de pied arrêtés de Ciao Henrique parfaitement repris par Badiashille et Maripan. Depuis quelques rencontres, Clement peut compter sur un Golovin très inspiré et un Diatta qui semble avoir pris le dessus sur Martins ou Minamino.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Monaco, Ferencvaros a dû passer par les barrages de la Ligue des Champions, où après avoir dominé Tobol et le Slovan Bratislava, la formation hongroise a chuté contre Qarabag. Rebasculé dans les barrages de l’Europa League, Ferencvaros s’est facilement qualifié aux dépens des Irlandais des Shamrock Rovers. Lors de la 1journée, l’équipe entrainée par Cherchesov a renversé le champion de Turquie, Trabzonspor. Cette performance est d’autant plus remarquable que l’équipe hongroise s’est retrouvée en infériorité numérique dès la 16minute de la rencontre suite à l’exclusion de Civic. Le Norvégien Nguen a été le grand homme de la rencontre avec un doublé. Le quadruple champion de Hongrie a remporté ses 6 premiers matchs de championnat et caracole en tête du classement. En forme et à domicile, Monaco devrait se sortir du piège hongrois pour s’imposer face à Ferencvaros et poursuivre son beau réveil.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Ferencvaros détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !