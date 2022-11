Pronostic Monaco Etoile Rouge Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco décroche sa qualification face à l’Etoile Rouge

Dans ce groupe H de qualification, Ferencvaros est la seule équipe qualifiée pour le prochain tour de l'Europa League. Les trois autres formations jouent la qualif' lors de cette ultime journée. 2, Monaco est bien placé pour décrocher son ticket mais doit s'imposer contre l'Etoile Rouge de Belgrade pour s'assurer de sa présence en 16. Lors de la dernière journée, le club du Rocher a seulement signé un match nul en Hongrie en concédant un but en fin de match (1-1). Un peu moins bien ces dernières semaines, l'ASM s'est refait la cerise dimanche lors de la réception d'Angers en Ligue 1. Les Monégasques ont fait la différence en seconde mi-temps grâce au Suisse Embolo et au Russe Golovin (score final 2-0), alors que Ben Yedder avait manqué un penalty lors de la 1période. A l'aller, Monaco avait été capable de l'emporter face à l'Etoile Rouge dans son Marakana de Belgrade, où il n'est jamais facile de s'imposer.

Le club serbe occupe la dernière place du groupe mais peut toujours se qualifier. Pour cela il doit s'imposer en Principauté et compter sur un faux-pas de Trabzonspor. L'Etoile Rouge s'est relancée la semaine passée en dominant le club turc (2-1) grâce à des réalisations de Katai et Pesic. En déplacement, la formation serbe a perdu ses deux oppositions dans cette poule face à Trabzonspor et à Ferencvaros (2-1 à chaque fois). Sur la scène nationale, l'Etoile Rouge culmine en tête avec pas moins de 7 points d'avance sur le Partizan. Le week-end dernier, le club serbe s'est défait de Kolubara (0-2) avec une nouvelle réalisation de Pesic. L'avant-centre est le meilleur buteur du club avec 7 réalisations. Dans cette affiche décisive pour la qualification au prochain tour de l'Europa League, Monaco devrait s'appuyer sur sa puissance offensive de feu pour décrocher les 3 points.