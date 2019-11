Pronostic Monaco Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco enchaîne à Louis II face à Dijon!

L'AS Monaco a retrouvé des couleurs ces dernières semaines mais pointe toujours dans le bas du classement (15e) avec 15 points. Les Monégasques ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1 mais connaissent toujours quelques difficultés en déplacement. Les revers concédés à Montpellier (3-1) et le week-end dernier à St Etienne (1-0), montrent que cette équipe doit progresser dans ce domaine. Face aux Verts, le club princier ne pouvait pas compter sur Slimani, excellent depuis son arrivée. Les hommes de Jardim ont également vu des décisions de la VAR leur être défavorables. A Louis II, l'ASM a trouvé son rythme de croisière avec 4 succès de rang, toutes compétitions confondues. La montée en puissance de Golovin et surtout du duo Slimani-Ben Yedder devrait se confirmer lors de cette journée. Le club princier affronte une équipe dijonnaise revigorée par son succès sur le PSG (2-1) le week-end dernier. Les hommes de Jobart sont sortis de la zone rouge grâce à cette victoire. Le club bourguignon est dans une bonne phase et n'a perdu qu'à une seule reprise lors des 6 dernières journées. Face aux Parisiens, le Vénézuelien Cadiz a réussi une très belle prestation, ponctuée par un but et il sera la menace offensive principale pour la défense fébrile de l'AS Monaco. Emmené par son duo Slimani-Ben Yedder, Monaco devrait tout de même enchaîner un 4e succès consécutif en Ligue 1 à Louis II.