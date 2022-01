Pronostic Monaco Clermont : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Monaco hausse le ton face à Clermont

L'AS Monaco a surpris tout son monde lors de la trêve hivernale en licenciant Niko Kovac. Le croate avait pourtant réalisé un excellent travail lors de sa première saison, en permettant au club du Rocher de retrouver le podium de la Ligue 1 et d'atteindre la finale de la Coupe de France. En Ligue 1 cette saison, Monaco s'est montré irrégulier et se trouve à 6 points du podium. En revanche, Monaco s'est brillamment qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League en remportant un groupe relevé dans lequel on retrouvait la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. Les dirigeants monégasques ont donc décidé de confier l'équipe à Philippe Clement. L'entraineur belge s'est signalé sur le banc de Genk, puis du Club Bruges avec son football offensif. Pour sa première avec l'ASM, le technicien belge a vu ses hommes prendre un point à Nantes, au terme d'une prestation mitigée. Nul doute que Clement va demander un degré d'exigence plus élevé face à Clermont, promu en Ligue 1 cette saison. Avec les Ben Yedder, Volland, Golovin, Martins ou Tchouameni, Monaco a un potentiel impressionnant qui devrait lui permettre de se replacer dans le haut de tableau.

De son côté, le Clermont Foot a pour objectif de se maintenir en Ligue 1. Le club auvergnat a décroché une montée historique l'an passé et se comporte de manière correcte avec ses moyens limités. La formation clermontoise compte 2 points d'avance sur le premier relégable et s'attend à souffrir lors de cette dernière ligne droite, et cela d'autant plus que Bayo et Allevinah, deux cadres offensifs du club sont partis à la CAN. En plus de ces absences, Gastien déplore les indisponibilités d'Abdul Samed, de Billong et de l'important Hountondji. Le week-end dernier, les Clermontois ont très mal débuté leur rencontre face à Reims avec l'expulsion rapide de Seidu. Malgré son infériorité numérique, Clermont a réalisé une prestation intéressante et aurait pu décrocher les 3 points de la victoire (score final 0-0). Avec de nombreuses absences, Clermont devrait souffrir face à une équipe monégasque lancée dans sa quête du podium.