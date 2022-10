Pronostic Monaco Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend face à Clermont

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco - Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur une excellente dynamique depuis plusieurs rencontres, l’AS Monaco est passé au travers en milieu de semaine face à Trabzonspor (4-0). Malgré cette lourde défaite, la formation princière conserve toutes ses chances de qualification puisqu’il lui reste deux rencontres à disputer. En Turquie, les Monégasques ont encaissé un but gag avec un dégagement de Nubel contré par Sarr qui a fini dans les buts de l’ASM. Ce but intervenu quelques secondes avant la mi-temps a été un véritable coup de massue pour Monaco, qui est passé à côté de sa seconde période. Ce dimanche, la bande à Philippe Clement va vouloir se relancer en Ligue 1 pour poursuivre l’opération remontée. Après avoir réalisé une entame difficile, l’ASM avait haussé le ton lors en s’imposant lors des 5 dernières journées de championnat, dont la dernière fois à Montpellier (0-2). Cette excellente série a permis à Monaco de se rapprocher du podium puisque les joueurs de la principauté n’accusent que 3 points de retard sur Marseille. En forme, le duo Ben Yedder – Embolo est l’une des forces de Monaco. A noter que Badiashile sera absent, le défenseur s’était blessé quelques minutes avant le match à Trabzonspor.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont réalise une entame de championnat satisfaisante. Les Auvergnats, souvent cités comme de probable relégables, vendent chèrement leur peau. Actuellement, la bande à Gastien se trouve en 8e position avec 8 points d’avance sur la zone de relégation. Depuis l’entame de la saison, la formation clermontoise a fait le job face à des équipes à sa portée et s’est inclinée contre le Paris Saint Germain, Marseille et Lorient qui composent actuellement le trio de tête de la Ligue 1. Le seul faux-pas notable à signaler remonte à leur défaite à domicile face à Troyes. Lors des deux dernières journées, les Clermontois ont réalisé des excellentes opérations en prenant le dessus sur deux adversaires directs, à avoir Ajaccio et Auxerre. Clermont a perdu de nombreux joueurs lors du mercato estival mais peut compter sur ses cadres que sont les milieux de terrain Gastien ou Magnin. Sur une bonne dynamique en Ligue 1, Monaco devrait s’imposer face à Clermont dans un match avec plus de 2 buts, les Clermontois étant capables de scorer comme lors de ses 3 derniers matchs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Clermont encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !