Pronostic Monaco Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco assomme Caen !

Le 24 novembre 2018, une AS Monaco alors relégable signait une courte, mais précieuse victoire sur le terrain de Caen. Depuis, le mercato d'hiver est passé par là, et la situation a totalement évolué côté monégasque. En effet, l’AS Monaco semble bien partie pour assurer son maintien, tandis que Caen est bon dernier de Ligue 1. Avant la trêve internationale, les joueurs de Leonardo Jardim ont ramené une très belle victoire de Lille grâce à un but de Vinicius. Invaincu lors des 7 derniers matchs de L1, Monaco compte profiter des difficultés caennaises pour empocher un nouveau succès, quasiment synonyme de maintien.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Caen s’est lourdement incliné à domicile face à l’AS Saint-Étienne lors de la précédente journée (0-5), alors que les Verts étaient pourtant privés de nombreux joueurs. En 2019, les Normands n’ont pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1 et il faut remonter au 1septembre 2018 et un déplacement à Dijon pour retrouver trace d’un succès caennais à l'extérieur. Entre deux formations aux dynamiques opposées, nous voyons l’AS Monaco continuer sa belle série et s’imposer tranquillement face à des Caennais semblant désormais dépassés.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise).- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !